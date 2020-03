Tim Cook et Eddy Cue exposés au coronavirus à l'anniversaire du CEO d'Universal Music

Julien Russo

Lucian Grainge est le CEO d'Universal Music, il a récemment été concerné par le Coronavirus après qu'un dépistage ait confirmé son infection. Le problème c'est que Lucian avait organisé il y a 2 semaines une grande fête pour son anniversaire au Quinta's Madison Club en Californie avec de nombreux invités comme Tim Cook et Eddy Cue.

Un risque d'infection pour les deux dirigeants d'Apple ?

La situation se complique aux États-Unis comme dans le reste du monde. Le Coronavirus est un virus qui peut vous infecter et faire apparaitre les premiers symptômes tardivement (jusqu'à 21 jours maximum).

Quotidiennement, on peut côtoyer des personnes infectées sans même qu'elle le sache elle-même. C'est justement ce qui s'est passé il y a 2 semaines avec Tim Cook et Eddy Cue qui ont passé une longue soirée en compagnie du CEO d'Universal Music et de ses invités.



La fête d'anniversaire a eu lieu au Quinta's Madison Club, une enclave de résidences privées luxueuses qui se trouve sur un géant parcours de golf.

On retrouve par exemple des résidents comme Kylie Jenner, Kanye West et Kim Kardashian West, Cindy Crawford ainsi que Scooter Braun.

Après l'annonce de l'hospitalisation du CEO d'Universal Music, l'établissement où la soirée a eu lieu a immédiatement fermé ses portes. Du côté du siège social d'Universal Music Group, le site a complètement été fermé lui aussi.

Une note interne d'Universal Music Group qui a été obtenue par Variety a déclaré : "Auparavant, nous nous étions engagés à ce qu'il y ait un cas confirmé d'infection à coronavirus dans l'un de nos bureaux, nous fermerions immédiatement le siège. Nous venons d'être informés qu'il y a un cas confirmé d'infection chez un employé basé dans nos bureaux du 2220 Colorado Avenue. En conséquence et par prudence, nous fermons immédiatement tous nos bureaux de Santa Monica, et tout le personnel de Santa Monica doit travailler de chez lui jusqu'à nouvel ordre".



Reste à savoir maintenant si Tim Cook et Eddy Cue ont eux aussi été infectés lors de cette soirée d'anniversaire. Il faut savoir que les deux hommes continuent à aller quotidiennement travailler à l'Apple Park depuis la fin février. Même si de nombreux employés sont actuellement en télétravail, les deux dirigeants sont malgré tout fréquemment en contact avec des collaborateurs.