Les Apple Store désormais fermés "jusqu'à nouvel ordre"

Il y a 37 min

William Teixeira

À la base, quand Apple a demandé la fermeture totale de tous ses Apple Store dans le monde, c'était jusqu'à la date du 27 mars. Cependant, les choses auraient visiblement changé puisque la firme de Cupertino affiche un message sur son site américain, informant que désormais la fermeture de ses boutiques sur le sol américain est "jusqu'à nouvel ordre"

Ce message ne concerne que les USA

Pour l'instant la modification du délai de réouverture ne concerne que le site américain. Tous les autres sites affichent toujours la date du 27 mars. Une bien étrange mesure, surtout quand on sait qu'actuellement les États-Unis n'ont pas les statistiques d'infectés et de morts les plus importants dans le monde.

Il se pourrait que cela fasse suite à une évaluation de la situation après avoir longuement discuté avec le gouvernement américain. Apple s'est peut-être rendu compte qu'annoncer le 27 mars pour la réouverture de ses boutiques aux États-Unis était un peu trop ambitieux !

Quoi qu'il en soit, les américains peuvent voir sur le site : "Nos magasins sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous nous engageons à fournir un service exceptionnel à nos clients. Pour les achats avec livraison rapide et gratuite, faites vos achats ici sur apple.com ou sur l’application Apple Store. Pour l’aide et l’assistance, rendez-vous sur support.apple.com ou appelez le 800-275-2273. Nous espérons vous voir bientôt".