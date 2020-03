TikTok demande à ses modérateurs de faire de la discrimination

Mais à quoi joue TikTok avec ses utilisateurs ? Le réseau social de vidéo courte appartenant à ByteDance donnerait à ses modérateurs des consignes assez étranges concernant les vidéos qu'il doit y avoir sur TikTok et les vidéos qui sont à éviter. Le problème c'est que dans les ordres communiqués, il y a clairement de la discrimination.

Certaines vidéos gênent la direction

TikTok est une application divertissante qui a déjà été installée sur des millions de smartphones à travers le monde. Cependant, sa maison-mère ne serait pas aussi bienveillante qu'on le pense à l'égard de ses nombreux utilisateurs quotidiens.

Dans le passé, TikTok s'est déjà fait prendre en flagrant délit de discrimination, il avait été communiqué aux développeurs l'obligation de supprimer les contenus mettant en scène "des handicapées et des personnes ayant des problèmes faciaux."

Une mesure qui avait fortement été critiquée une fois qu'elle avait été dévoilée au grand jour. Malgré tout, même si cela a dégradé l'image de TikTok, ça n'a pas empêché les utilisateurs de continuer à télécharger l'application iOS et Android en masse.

En général quand on se fait prendre une fois, on arrête et on ne recommence plus. Chez ByteDance on a l'air de s'en moquer totalement. D'après une récente révélation, l'équipe de direction de TikTok aurait renouvelé des recommandations de retraits de contenus discriminatoires à ses modérateurs.

Les dernières exigences ont demandé à enlever tous les contenus où des personnes ayant un "corps anormal" sont présentes dans la vidéo.

Qu'est-ce qu'entend TikTok comme corps anormal ?

Il s'agit des personnes qui sont obèses, trop rondes ou ayant des problèmes d'anorexie.



Autre point qui va faire parler, c'est les contenus qui ne font pas rêver, comme TikTok n'est pas en manque de vidéos, l'app n'hésite pas à dire à ses modérateurs de supprimer les contenus mettant en avant des environnements pauvres, triste ou en travaux. Ce que veut TikTok ce sont des vidéos à la plage, au soleil, dans des maisons et quartiers chics...



