War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius en précommande, sortie le 25 mars

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Le titre FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS est l'un des meilleurs succès de Square Enix sur mobile, et le studio le sait.



C'est ainsi que les développeurs ont annoncé, en décembre 2018, un nouveau jeu de stratégie sur iOS et Android, portant le nom trop long de War of the Visions : Final Fantasy Brave Exvius.



La belle nouvelle, c'est que la sortie du jeu approche, puisque ce dernier est désormais en précommande sur l'App Store avec une date : le 25 mars.

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius

Découvrez les histoires des différents royaumes et guerriers qui peuplent les terres d'Ardra, grâce aux nombreuses quêtes présentent dans le jeu telles que les "Quêtes d'histoire", les "Quêtes des Royaumes" et les "Quêtes d'événement" !

Associez-vous avec d'autres joueurs grâce aux quêtes multijoueur ou faites face à d'autres opposants par le biais des "Duels" !



Il faut savoir que le jeu est déjà disponible depuis l'année dernière au Japon, avec de bons retours (plus de neuf millions de téléchargements et figure dans le top 5 des titres de l'App Store).



La précommande de War of the Visions : Final Fantasy Brave Exvius est en route, avec divers échelons de récompenses :

50 000 utilisateurs enregistrés: 250 Visiore, Gil Snapper (L) x20

100 000 utilisateurs enregistrés: 250 Visiore, NRG Restore (L) x5

150 000 utilisateurs enregistrés: 250 Visiore, Weapon - Excalibur (UR)

200 000 utilisateurs enregistrés: 250 Visiore, Vision Card - Aquatic Songstress, Siren (UR)

250 000 utilisateurs enregistrés: 250 Visiore, Unit - Y'shtola (MR)

300 000 utilisateurs enregistrés: 1 000 Visiore

Un excellent jeu au tour par tour qui devrait donc voir le jour le 25 mars prochain.

Télécharger le jeu WAR OF THE VISIONS FFBE