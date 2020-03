iPadOS et trackpad : Apple va mettre à jour ses apps

"Génial ! iPadOS 13.4 va apporter la prise en charge du trackpad, c'est une bonne nouvelle j'en ai un sur mon clavier pour iPad !". Ne vous réjouissez pas trop vite. Dans la journée de mardi, Apple va mettre en ligne une nouvelle version d'iPadOS avec la compatibilité des trackpad sur les claviers, cependant il va falloir que les développeurs rendent eux aussi compatibles leurs apps. Et ça risque de ne pas se faire du jour au lendemain...

Apple sera dans les premiers pour ses applications

C'est un compte à rebours qui s'enclenche pour les développeurs d'applications sur iPad. En effet, ces derniers temps les claviers pour iPad avec trackpad intégré se sont particulièrement bien vendus et vous êtes maintenant nombreux à attendre impatiemment cette fameuse mise à jour qui réveillera votre pavé tactile !



Si on espère que les développeurs d'iPadOS seront réactifs, du côté d'Apple on semble l'être, puisque la firme de Cupertino a annoncé apporter le support du trackpad sur trois de ses applications disponibles sur l'App Store : Keynote, Pages et Numbers.

Apple ne donne pas la date de la future mise à jour comme ses équipes travaillent toujours dessus, mais elle arrivera "prochainement".

On imagine que ça sera avant les Magic Keyboard qu'Apple lancera au mois de mai.

L'arrivée de la prise en charge du trackpad sur iPadOS est une excellente nouvelle pour certains utilisateurs qui attendaient cela depuis plusieurs années. C'est aussi un signe qu'Apple essaie de rapprocher son iPad de plus en plus vers le secteur professionnel, mais aussi d'apporter une expérience similaire qu'on pourrait avoir avec un MacBook, même si un iPad ne remplacera jamais vraiment un MacBook...



