Condamnation en France : Apple fait appel à la décision de justice

Il y a 1 heure

William Teixeira

Il y a quelques jours on apprenait que l'Autorité française de la concurrence avait pris la décision d'infliger une amende de 1,1 milliard d'euros à Apple pour pratiques anticoncurrentielles. Aujourd'hui, la firme de Cupertino a réagi pour la première fois à cette décision qui lui parait absurde. L'entreprise californienne fait appel à la condamnation et compte bien mettre ses meilleurs avocats sur le coup.

Une amende qui dépasse le milliard d'euros

C'est une amende record que vient d'avoir Apple. L'Autorité de la concurrence française reproche à la firme de Cupertino d'avoir pendant plusieurs années réalisé des accords illégaux au sein de son réseau de distribution. Une pratique qui a provoqué un abus économique pour les nombreux revendeurs indépendants.

Si cette condamnation est énorme, deux grossistes d'Apple ont eux aussi été sanctionnés avec des amendes très importantes par rapport à leur chiffre d'affaires. On retrouve par exemple Ingram Micro qui a eu une amende de 62,9 millions d'euros et Tech Data qui a eu une condamnation de 76,1 millions.

Apple a exprimé son mécontentement vis-à-vis de cette décision, pour l'entreprise c'est "profondément regrettable" et au sein de la direction de l'Apple Park il y règne un désaccord et une incompréhension.

Apple n'explique pas plus sa position sur cette affaire, mais elle décrit des pratiques qui remontent à plus de 10 ans, quand Apple était encore gérée par Steve Jobs.

Une chose est sûre, c'est que même si cela doit durer des années et des années de procès (comme l'affaire VirnetX), Apple refuse de payer cette amende. La firme a annoncé faire appel le plus rapidement possible.



