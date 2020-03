Les utilisateurs de Cardiogram peuvent surveiller leur réaction au COVID-19

Guillaume Gabriel

Cardiogram, une application de surveillance santé, a élargi ses fonctionnalités ce jeudi avec la publication d'une nouvelle mise à jour qui permet aux propriétaires d'Apple Watch de surveiller leur réponse aux symptômes d'infections comme COVID-19 ou la grippe.



L'application est notamment connue pour son apport sur l’Apple Watch dans la détection de diabète, apnée du sommeil et plus encore. Elle va donc encore plus loin avec cette update :

Cardiogram 3.1.8 surveille la grippe et les symptômes du coronavirus

Les développeurs de Cardiogram viennent de lancer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait permettre aux utilisateurs de surveiller la façon dont leur corps réagit à la maladie, grippe ou COVID-19.



Pour ce faire, ces derniers utilisent le moniteur de fréquence cardiaque tout en se servant d'une constatation : la fréquence cardiaque au repos et durant le sommeil du corps peut être différente lorsque le corps combat une infection comme le coronavirus.

La nouvelle fonctionnalité Sleeping BPM de Cardiogram peut aider les utilisateurs à mieux comprendre comment leur corps réagit aux symptômes de la grippe ou d'autres maladies, y compris le COVID-19.

Lorsque nous sommes malades, les cellules de notre système immunitaire libèrent des histamines, provoquant une expansion des vaisseaux sanguins et augmentant notre rythme cardiaque. Ce type de fréquence cardiaque se constate plus facilement pendant le sommeil, et cette fonctionnalité permet de voir la façon dont le corps d'un utilisateur réagit à une maladie.



Attention tout de même, on ne parle pas d'un outil pour dépister la présence du coronavirus.



