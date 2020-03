Apple diffuse largement une vidéo de prévention sur le coronavirus

Apple s'est fait la voix du gouvernement américain avec un message poussé haut et fort sur ses services comme Apple News, Apple Music, iTunes Store, Apple TV et autres Podcasts. Il s'agit d'informer les personnes du danger que représente le coronavirus et d'expliquer les gestes barrières. Rien de nouveau mais le fait qu'Apple relaye la vidéo de la Maison Blanche est sans doute une première.

Apple aide à lutter contre le coronavirus

Sur de nombreuses plateformes, Apple publie donc une vidéo d’une minute signée par le gouvernement américain. Il s'agit d'expliquer la distanciation sociale, la seule chose à faire pour endiguer le virus. Pour appuyer le message, trois médecins (Anthony Fauci, Deborah Birx et Jerome Adams) ont contribué à la vidéo.



Si en France, rien n'est affiché du côté des services Apple, en revanche aux USA il est impossible de la louper. Et pour ceux qui aiment les Podcasts, Apple a même pris soin de regrouper de nombreuses production sur le CODIV-19. D'ailleurs, même sur l'app française, les podcasts sur le sujet sont mis en avant.

