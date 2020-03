Google gagne un procès contre un ancien salarié qui avait volé des informations

Les premiers succès de l'entreprise d'Anthony Levandowski ont rapidement eu les premiers échos, au point d'intéresser Uber qui a racheté son entreprise plusieurs dizaines de millions d'euros, sans savoir qu'Anthony avait volé les documents appartenant à Google. Lors du procès, l'ancien salarié de la firme de Mountain View a littéralement craqué et a avoué avoir pris les documents de Google (qui sont maintenant entre les mains d'Uber). Le juge en charge de l'affaire en a conclu que Anthony Levandowski avait gravement violé son contrat de travail. L'homme a été condamné à une amende de 179 millions de dollars et à une peine de prison de moins de 30 mois . Source

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.