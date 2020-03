PUBG Mobile : une seconde bougie et 600 millions de téléchargements

On ne présente plus PUBG MOBILE (v0.17.0, 2,2 Go, iOS 9.0), l'excellent Battle Royale qui continue d'attirer des milliers de joueurs toutes les semaines, ne cessant d'afficher une belle forme.



Il faut savoir que le jeu vient de souffle sa seconde bougie avec notamment des évènements au sein de ce dernier comme le mode Parc d'attractions et ses bornes d'arcades disséminées.



L'occasion de faire le bilan pour PUBG qui a dépassé les 600 millions de téléchargements et les 50 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en deux ans.

Le samedi 21 mars, PUBG Mobile a célébré son second anniversaire, l'occasion de revenir sur un véritable phénomène mondial que celui qu'est le tout premier jeu de champ de bataille tactique.



Il faut dire qu'avec l'ajout de nombreux modes de jeu, d'événements et de partenariats avec de grandes licences, les développeurs ont su fidéliser leur base de joueurs.



Des efforts qui ont permis au studio d'afficher récemment 600 millions de téléchargements et 50 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (sans la Chine). Une popularité qui a également lancé le jeu au sein de l'esport, avec plus de 50 000 équipes de plus de 10 régions ont participé au PUBG MOBILE Club Open 2019.



Bravo à eux !

