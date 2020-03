AAPL : l'action toujours à la baisse, c'est le moment d'investir

Guillaume Gabriel

Comme vous le savez, ces dernières semaines, l'arrivée du coronavirus en Chine a bouleversé le monde et son économie, notamment à cause des mesures de confinement et d'arrêts d'entreprises.



Ainsi, on peut voir chaque jour la Bourse qui s'écroule un peu plus, et c'est bien normal au vu de l'actualité... Apple n'échappe pas à la règle, étant donné que la plupart de ses usines de production sont basées dans le pays.



Une chute de la capitalisation de la Pomme qui permet une chose : l'investissement.

L'action de la Pomme en chute libre

La pandémie du COVID-19 n'en finit plus de paralyser le monde et les plus grandes entreprises : s'il y a bien une grande firme qui est impactée, c'est Apple, puisque son action n'a jamais été aussi faible depuis le début de l’année.



La cause ? Tout simplement la fermeture des usines de production en Chine, qui vient ainsi perturber les stocks, mais également semer le doute sur la sortie des nouveaux produits.



Ainsi, la valorisation totale d’Apple est sur le point de repasser sous la barre des 1 000 milliards, avec une action évaluée à 229,24 dollars. Seulement, cette petite baisse de forme va se résoudre toute seule, puisque la vie devrait prochainement reprendre en Chine où l'épidémie semble ne plus être qu'un mauvais souvenir...