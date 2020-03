Apple dépose les marques iPad Mini, iPad Air, Apple TV et Apple News+

Julien Russo

Apple a enfin déposé plusieurs marques qui n'avaient jamais été protégées jusque-là. La firme de Cupertino a officiellement les marques "Apple News+", "Apple TV", "iPad Air" et "iPad mini protégés, c'est-à-dire que personne d'autre ne peut les prendre. Une action qui a été faite tardivement, surtout pour "iPad Mini" et "iPad Air".

Dans chaque dépôt le produit/service est décrit

Quand on dépose une marque, il faut le nom exact du produit ou du service, le logo s'il en existe un, mais aussi la description de la marque, il faut être le plus précis sur quoi elle consiste. C'est ce qu'Apple a fait avec ces quatre dépôts.

Les marques sont officiellement protégées dans différentes catégories depuis le 17 mars, mais elles n'ont été mises en ligne publiquement qu'aujourd'hui.

Pour Apple TV (protégé en classe internationale 009), la firme californienne explique qu'il s'agit d'un "logiciel informatique à utiliser pour rechercher, sélectionner, lire, diffuser et partager la télévision, les films, les images, et d'autres contenus audio, vidéo, de données et multimédia".

Pour l'iPad Air, la marque est protégée en classe internationale 028 et la description qu'en fait Apple est un peu surprenante, puisqu'à la lire on pourrait penser qu'un iPad ne sait qu'à jouer : "Consoles portables pour jouer à des jeux vidéo; Unités portables pour jouer à des jeux électroniques; Consoles portables pour jeux".

Apple a fait protéger son service de presse en ligne "Apple News+" sous les particularités de la classe internationale 035. Apple explique que ce service est un "magasin de détail dans le domaine des livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, revues et autres publications sur un large éventail de sujets d'intérêt général, fournis via Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; services d'abonnement, à savoir fourniture d'abonnements, à savoir fourniture d'abonnements au contenu texte, données, image, audio, vidéo et multimédia, fournie via Internet et d'autres réseaux électroniques et de communication; fourniture de contenu texte, données, image, audio, vidéo et multimédia préenregistré téléchargeable moyennant des frais ou abonnement payant, via Internet et d'autres réseaux électroniques et de communication."

Pour finir, Apple a aussi déposé la marque "iPad Mini" qui est un produit disponible depuis déjà pas mal de temps. Apple a utilisé exactement la même description que celle de l'iPad Air.

