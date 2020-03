Apple Store : fin de la limite d'achat pour les appareils Apple

Guillaume Gabriel

La semaine dernière, nous vous apprenions que la Pomme avait mis en place un dispositif pour faire face au manque de stocks au sein de ses boutiques en ligne.



Ainsi, Apple n'offrait plus que la possibilité d'acheter deux iPhone par personne, deux iPad Pro et cinq Macbook Air. Une limitation de courte durée étant donné que celle-ci vient de disparaitre, et qu'il est possible pour tout à chacun de mettre plusieurs appareils dans son panier.

Apple retire la limitation d'achats sur ses appareils

Avec l'épidémie du coronavirus, la production du côté d'Apple est un peu à la baisse : ainsi, pour pallier à d'éventuels problèmes de stocks, la firme avait mis en place une limitation d'achats par personne.



Désormais, la Pomme retire cette barrière, permettant ainsi l'achat de six exemplaires d'iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max par commande. Pour ce qui est de l'iPad Pro, vous pouvez vous faire plaisir étant donné que vous pourrez en commander une bonne dizaine...



Même son de cloche du côté des MacBook Air, qui peut se commander par dizaine ! Alors, est-ce que la production en Chine va mieux ? Il semblerait que ce soit le cas avec ce retrait de la limite d'achat !