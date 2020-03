Five Nights at Freddy’s Sister Location : la remasterisation est disponible

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

En janvier 2017, la saga d'épouvante Five Nights at Freddy's faisait son retour sur iOS avec Sister Location (v2.0, 333 Mo, iOS 8.0), une nouvelle oeuvre déjantée du développeur Scott Cawthon.



La belle nouvelle, c'est que l'équipe de développement travaille actuellement sur une refonte de tous ces jeux, pour proposer des versions remasterisées.



Aujourd'hui, c'est donc Sister Location qui y a le droit avec des graphismes en haute résolution et bien d'autres.

La campagne de remasterisation de Five Nights at Freddy's continue

En juillet de l'année dernière, le développeur Clickteam a annoncé qu'il s'était associé à Scott Cawthon pour pouvoir proposer des mises à jour des versions mobiles avec remasterisation des opus.



Jusqu'à présent, les quatre premiers opus ont eu le droit à cette refonte, mais aujourd'hui, c'est au tour de Five Nights at Freddy’s: Sister Location de se refaire une petite beauté.



Ainsi, les joueurs ont la possibilité de retrouver une prise en charge plein écran, des textures de résolution plus élevée et de meilleures animations. L'interface utilisateur a également le droit à une nouvelle version, avec l'apparition d'un écran d'options.



Le jeu est disponible sur l'App Store pour 3,49€, sans achats intégrés.

Télécharger Five Nights at Freddy's: SL à 3,49 €