Localiser mon iPhone : des notifications et un mode AR dans iOS 14

Dans iOS 14 vous allez pouvoir veiller sur vos proches et plus particulièrement vos enfants qui doivent se rendre à un endroit précis. La célèbre application "Localiser mon iPhone" va acquérir de nouvelles fonctionnalités, dont l'arrivée des notifications et d'un mode en réalité augmentée entièrement basée sur les cartes Apple Plans.

Localiser mon iPhone se prend un sérieux coup de jeune

Cette application est révolutionnaire pour retrouver un produit Apple que vous avez perdu ou même pour surveiller les déplacements de l'un de vos enfants. D'après les derniers renseignements du média américain 9to5mac, Apple aurait pris la décision de faire évoluer son application dans iOS 14.

L'idée serait de fusionner "Localiser mon iPhone" et "Trouver mes amis".



La nouveauté mise en place par Apple sera simple, vous aurez dans l'app "Localiser mon iPhone" à la fois la position précise de vos appareils Apple, mais celle aussi de vos amis qui auront accepté de communiquer leur position. Bien évidemment, cela servira principalement aux parents pour savoir où sont leurs enfants.



Apple a été encore plus loin dans le développement de cette mise à jour, puisque les parents pourront par exemple recevoir une notification quand leurs enfants seront arrivés à l'école ou dans un autre lieu que vous aurez choisi au préalable.

Les notifications pourront être aussi programmées en fonction des horaires, vous pourrez par exemple être averti quand vos enfants partent en retard de la maison pour l'école ou un rendez-vous important.



Vous aurez donc une totale maitrise des notifications. Il faudra bien sûr que vos enfants soient coopératifs, puisqu'il faudra qu'ils acceptent une invitation via leur iPhone.L'autre grosse nouveauté dans iOS 14 pour "Localiser mon iPhone", c'est l'arrivée du casque AR/des lunettes AR et des Airtag. Les utilisateurs devraient avoir un petit coup de puce à base de réalité augmentée pour retrouver facilement leurs appareils égarés.

