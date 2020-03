Apple Store : Vers une prolongation de la fermeture jusqu'à mi-avril

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

William Teixeira

3

C'est au total 467 Apple Store éparpillés dans le monde entier qui ont les portes fermées depuis maintenant 10 jours. Apple annonçait lors de cette prise de décision de rouvrir ses boutiques à la fin mars, cependant coup de théâtre il y a une semaine, la firme de Cupertino a modifié cette prévision de réouverture en "jusqu'à nouvel ordre".

Tant que la situation ne s'améliore pas, Apple laissera ses boutiques fermées

Visiblement Apple est bienveillant à l'égard de ses clients et de ses employés. La firme californienne préfère laisser ses boutiques fermées et perdre des centaines de millions de dollars par jour, plutôt que d'ouvrir et que le Covid-19 se propage à travers ses Apple Store.

D'après certaines indiscrétions, la firme de Cupertino n'a pas communiqué à ses équipes de date de reprise d'activité, laissant dans le doute ses dizaines de milliers d'employés.

Avant de prendre la décision de rouvrir les Apple Store, la direction de l'Apple Park veut avoir l'assurance qu'il n'y a plus de risque. Les rumeurs parlent d'une réouverture pays par pays quand la situation le permettra.

Pour l'instant, il est inconcevable de faire travailler les employés Apple en France, Italie et Espagne où le confinement est de rigueur et où les boutiques hors alimentaires sont priées de rester fermée.



Dans le sud des États-Unis, un directeur d'Apple Store s'est exprimé par rapport aux informations qu'il avait reçues : "On m'a dit de ne pas m'attendre à ce que les magasins de ma région ouvrent bientôt, et quand j'ai demandé une estimation, deux personnes se sont risquées à dire mi-avril, mais elles l'ont dit sans aucune certitude".

Pour rappel, sur le site d'Apple il est indiqué que les boutiques physiques sont fermées pour l'instant et il vous est demandé de passer votre commande en ligne. Le message suivant est présent sur tous les sites du géant californien : "Nos magasins sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous tenons cependant à offrir le meilleur service possible à notre clientèle. Pour bénéficier de la livraison rapide et gratuite, faites vos achats sur apple.com ou avec l’app Apple Store. Pour obtenir service et assistance, rendez-vous sur support.apple.com ou appelez le 0805 540 003.

Nous avons hâte de vous revoir."



Une situation exceptionnelle qui intrigue et inquiète les directeurs d'Apple Store qui demandent régulièrement des nouvelles sur l'évolution des choses. Un autre directeur (qui souhaite lui aussi rester anonyme) a déclaré que quand il avait demandé une date de réouverture, on lui a répondu : "N'essayez même pas de deviner".



Vous l'aurez compris, tant que la propagation du Covid-19 ne sera pas stoppée, il sera impossible de reprendre une vie normale. Apple a annoncé suivre de près la situation et procéder à la réouverture de ses boutiques progressivement au cas par cas.

D'autres marques ont pris elles aussi la décision de faire comme Apple, tout comme de nombreuses chaînes de restaurants qui ont compris qu'il n'était plus possible d'accueillir des clients dans ces circonstances.



Source