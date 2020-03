Les applications les plus téléchargées en France depuis le confinement

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

Avec la propagation du coronavirus dans toute l'Europe, les différents pays ont dû prendre des décisions plus ou moins radicales. En France, nous sommes actuellement dans un semi-confinement qui a forcé de nombreux élèves et employés à travailler ou à étudier de chez eux.



Cette nouvelle mesure apporte pas mal de chamboulement dans nos habitudes, notamment pour le télétravail et pour les études à distance : on a ainsi vu un boom dans le téléchargement d'applications "pros" au sein de l'App Store, comme le révèle Statista.



Discord, grand champion du confinement

Ainsi, le store d'Apple a pas mal été chamboulé, laissant apparaitre des applications généralement plus timides... En tête du classement des apps les plus téléchargées depuis le début du confinement, on retrouve Discord, qui permet aux joueurs de se réunir, mais aussi l'option que certains professeurs ont choisi pour faire cours.



Ensuite, on retrouve ZOOM qui permet de faire des réunions visuelles, avec de nombreuses actions possibles. La troisième marche revient à Houseparty, véritable phénomène de mode permettant des apéros en vision !



Le classement complet :

Discord ZOOM Houseparty Gradient Plato WhatsApp Spiral Roll TikTok Microsoft Teams Skype

Source