Comedy Night : le standup débarque sur iOS la semaine prochaine

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Si vous suivez certains Youtubers dans le gaming, ou qu'il vous arrive d'aller sur des plateformes comme Twitch, il se peut que vous connaissiez le "jeu" portant le nom de Comedy Night (v1.0, 707 Mo, iOS 13.0).



Le but ? Vous vous retrouvez dans une salle virtuelle, avec un avatar vous représentant : vous avez ainsi la possibilité de passer sur scène face à un "vrai" public pour tester votre humour face à d'autres joueurs.



La belle nouvelle, c'est que le jeu est en précommande sur l'App Store, nous apprenant que Comedy Night sera disponible le 2 avril prochain.

Comedy Night : venez faire le clown sur scène

Avez-vous assez de talent pour vous affronter à d’autres comédiens dans un concours de comédie en direct ? Voyez si votre numéro tient la route devant un public sans pitié qui peut voter pour vous dégager et face aux paroles implacables des autres artistes.

Comedy Night a déjà fait ses armes via Steam, rassemblant de nombreux joueurs et artistes, rendu populaire grâce à des influenceurs du milieu du jeu vidéo. On a hâte de voir comment les développeurs ont adapté le jeu pour les écrans de nos smartphones.



Le jeu sera gratuit, mais contiendra des achats intégrés !

Télécharger le jeu Comedy Night