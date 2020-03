Disney+ est de sortie en Suisse, UK, Espagne, Italie, Irlande, Allemagne et Autriche

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

8

Certains chanceux l'ont depuis le 12 novembre 2019, il s'agit évidemment de Disney+, un service ô combien attendu dans le monde entier avec notamment les dessins animés, mais également des séries exclusives comme The Mandalorian de l'univers Star Wars.



Disponible dans quelques pays seulement, le service a fait un départ canon, annonçant le lendemain avoir atteint les 10 millions d'abonnés. La belle nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme s'étend dans certains pays européens.



La mauvaise, c'est que la France devait en faire partie, mais qu'à cause du confinement et donc de la hausse du trafic sur Internet, le lancement a été reporté au 7 avril prochain.

Disney+ fait son arrivée en Europe

Le service de streaming premium Disney+ va donc continuer son carton en se lançant, ce matin, dans de nouveaux pays en Europe. Ainsi, il est désormais possible de souscrire à la plateforme au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse.



Disney+ est accessible via un navigateur Web, sur les appareils Amazon Fire, les appareils de streaming Roku, l'Apple TV (4K ou HD), les appareils iOS, Android, Google Chromecast, Xbox One, PS4, les téléviseurs intelligents de LG, Sony, Samsung et Vizio.



Pour rappel, le catalogue se compose de plus de 500 longs métrages et plus de 7 500 séries télévisées pour un tarif de 6,99€ par mois !