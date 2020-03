Final Fantasy Brave Exvius War of the Visions est de sortie !

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Le nouveau FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS est de sortie, il s'agit d'un des meilleurs succès de Square Enix sur mobiles. Le nouvel épisode aura pris son temps puisque nous suivons son évolution depuis fin 2018. Il s'agit de War of the Visions : Final Fantasy Brave Exvius.



Depuis ce matin, le RPG nippon est disponible sur App Store. Regardez le trailer vidéo :

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius est arrivé

Découvrez les histoires des différents royaumes et guerriers qui peuplent les terres d'Ardra, grâce aux nombreuses quêtes présentent dans le jeu telles que les "Quêtes d'histoire", les "Quêtes des Royaumes" et les "Quêtes d'événement" !

Associez-vous avec d'autres joueurs grâce aux quêtes multijoueur ou faites face à d'autres opposants par le biais des "Duels" !

Téléchargé plus de 9 millions de fois au Japon depuis son lancement l'an dernier, Final Fantasy Brave Exvius War of the Visions nous arrive enfin en Europe. Porté par la musique de Noriyasu Agematsu, le nouveau Final Fantasy Brave Exvius War of the Visions est traduit en anglais pour les voix, et même en français pour le texte.



War of the Visions est un RPG tactique très complet et conçu pour faire plaisir à ceux qui aiment FF Tactics: The War of the Lions. Et pour les plus anciens, il s'agit tout simplement de la nouvelle version du titre Final Fantasy Tactics apparu sur PS1.



Comme son ainé, la stratégie est primordiale avec une équipe de héros à constituer grâce à une multitude de personnages, mais aussi de capacités et autres objets à récupérer. La partie évolution repose sur le système de jobs qui permet d'améliorer ses unités, comme toujours dans les FF.



Pendant les combats, outre l'attaque à base de coups spéciaux et d'invocations, il faudra gérer la défense, le tout au tour par tour et case par case. Si vous êtes débutant, vous aurez même le droit à un mode automatique pour vous aider lors des joutes.

Le tout est superbement réalisé en 3D, et propose une histoire principale mais aussi 200 quêtes annexes. De quoi faire durer le plaisir.



Attention toutefois, Square passe sur un jeu gratuit avec achats in-apps. Gare à votre porte-monnaie.



Donnez-nous votre avis sur ce jeu qui était très attendu sur iPhone, iPad et Android.



PS : le titre est bridé jusqu'à ce soir minuit, vous ne pourrez donc pas jouer avant et devrez vous contenter de l'écran d'accueil, comme nous.



