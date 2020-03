Disney Sorcerer's Arena : un RPG qui mêle les personnages Disney et Pixar

Il y a 7 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

Qui dit nouvelle semaine, dit nouveaux jeux de sortie sur l'App Store ! Cette semaine, l'une des plus grosses licences mondiales revient grâce aux développeurs de Glu Mobile. En effet, les personnages de Disney et de Pixar se réunissent au sein de Disney Sorcerer's Arena (v10.4, 183 Mo, iOS 11.0), un RPG fantastique avec des combats en temps réel.



Le gros plus, c'est qu'on parle d'un JcJ, donc d'un jeu qui permet d'affronter d'autres joueurs du monde entier, en faisant appel à votre stratégie.



Voici le trailer du jeu :

Disney Sorcerer's Arena : un nouveau jeu signé Glu

Disney Sorcerer’s Arena est un fantastique jeu RPG avec des combats JcJ au tour par tour en temps réel. Pénétrez dans le monde compétitif et plein d’aventures du Sorcier, où votre destin dépend de chaque choix que vous effectuerez.

Vous vous en doutez, il faudra donc collecter les différents personnages puis composer votre équipe selon la stratégie que vous souhaitez utiliser. Vous pourrez également améliorer vos personnages pour les rendre plus puissants : il y en a une centaine à trouver...



Chacun d'eux possède une classe particulière comme guérisseurs, tanks, etc... Disney Sorcerer's Arena est gratuit, mais contient des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Disney Sorcerer's Arena