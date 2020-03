Google Podcasts : l'application est disponible sur l'App Store

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

Après des mois de bêta sur Android et sur le web, la nouvelle version de Google Podcasts (v1.0, 46 Mo, iOS 12.0) est finalement officiellement disponible pour tous, y compris sur l'App Store.



Il faut savoir que la firme proposait déjà un tel service, mais les développeurs ont travaillé sur une refonte totale de cette dernière pour un design épuré et bien plus simple.



Comme ses concurrentes, l'application propose de rechercher et écouter gratuitement des podcasts du monde entier.

Ainsi, une nouvelle alternative s'offre à vous si vous cherchez une bibliothèque et un lecteur de contenus audio :

Abonnez-vous et écoutez tous vos podcasts préférés.

Découvrez des recommandations personnalisées d'émissions et d'épisodes.

Découvrez les émissions du moment dans les catégories Humour, Actualités, Sports et plus encore.

Pour ceux qui aiment écouter les podcasts dans les transports en commun ou sur les trajets, il est possible de les stocker en hors-ligne.

