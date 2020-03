Mario Kart Tour : lancement de la saison des Frères Marto

Guillaume Gabriel

Depuis quelques heures, il est possible de retrouver une nouvelle mise à jour au sein du jeu Mario Kart Tour (v2.0.1, 202 Mo, iOS 10.0) : inutile de chercher dans l'App Store, cette dernière se fait directement en interne.



Au programme ? Le lancement de la nouvelle saison, comme c'est le cas toutes les deux semaines, avec la mise en avant des célèbres Frères Marto.



Elle vient ainsi succéder à la timide Saison Bébé Rosalina et son unique personnage inédit.

Mario Kart Tour : les frères Marto s'invitent

Dès à présent, il est donc possible de découvrir la nouvelle saison au sein de Mario Kart Tour : ce sont les Frères Marto qui sont mis en avant durant cette dernière. Ainsi, dans la première cuvée des tuyaux, il est possible de débloquer Frère Marto dans sa version bleue, Frère Boomerang ainsi que l'Aile nuages d'orage.



La semaine prochaine, d'autres coloris du personnage devraient pouvoir être débloqués, si on en croit le trailer de la saison.



Concernant les nouveaux lots, on retrouve le pack Aile Swooper d'or avec 45 rubis, la fameuse Aile et 1 point d'aile pour 21,99€. Le second pack à 43,99€ permet de débloquer Koopa doré, 90 rubis et le kart Bloops d'or.



Rappelons que l'évènement Twitter est terminé et que chaque joueur a le droit à 30 rubis et un badge exclusif.

