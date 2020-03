N26 : La banque mobile réduit à 3 le nombre de retraits gratuits

Il y a 1 heure

Alban Martin

2

La banque mobile N26 qui compte désormais plus de 5 millions de clients dans le monde vient de modifier une partie de ses tarifs avec des ajustements minimes, mais à signaler.



Il y a du changement au niveau des retraits et des cartes de remplacement.

Une nouvelle grille tarifaire pour N26

La néobanque profite du printemps pour dévoiler ses nouveaux tarifs. Pas de révolution mais un petit serrage de vis pour les comptes gratuits. Jusqu'ici, vous pouviez réaliser jusqu’à cinq retraits gratuits dans le mois, le restant étant facturé 2 € par action. Désormais, les clients à l'offre gratuite sont limités à trois retraits gratuits par mois, sauf si N26 est votre banque principal, c'est-à-dire que vous avez domicilié votre salaire ou si vous faites des virements de plus de 1000€ tous les mois.



Outre les retraits, la banque mobile ajuste aussi les prix des cartes de remplacement avec un passage de 6 à 10€ pour la commande classique et de 25 à 30€ pour une commande express.



Les nouveaux tarifs entrent en vigueur le 24 mai 2020 avec toujours trois formules : N26 (gratuit), N26 You (9,99€) et N26 Metal (16,99€) . Si vous voulez une banque mobile-first et à moindre coût, pensez à créer votre compte N26 avant de télécharger l'app.



Pour mémoire, nous avions testé parmi les premiers le service de N26 en 2016. La simplicité et la qualité de service nous avait alors bluffé.

Télécharger l'app gratuite N26