Instagram réduit les options de durée de notification de "limite quotidienne"​​​​​​​

Il y a 6 heures

Applications iPhone

Medhi Naitmazi

Instagram a discrètement mis à jour sa fonctionnalité "Limite quotidienne de temps" qui permet aux utilisateurs de recevoir des notifications lorsqu'ils passent trop de temps sur l'application. Cependant, au lieu d'ajouter plus de contrôle, le réseau social a réduit les options de temps disponibles afin que vous passiez plus de temps dessus.

Instagram veut limiter les pauses dans l’app

Depuis que la fonctionnalité "Limite quotidienne de temps" a été introduite en 2018, les utilisateurs pouvaient recevoir des notifications sur leur utilisation d'Instagram après avoir simplement passé 10 minutes par jour sur l'application. Désormais, l'entreprise appartenant à Meta a désormais a revu le seuil minimum qui commence désormais à 30 minutes.

L'interface des paramètres de la limite quotidienne a également été légèrement remaniée pour afficher les options de temps plus longues en premier dans la liste (jusqu'à trois heures).



Bien que les utilisateurs puissent toujours activer des rappels pour quitter l'application après l'avoir utilisée pendant 10 minutes grâce à la fonctionnalité "Faire une pause", Instagram semble avoir rendu plus difficile pour les utilisateurs de limiter le temps qu'ils passent sur le réseau social. D’ailleurs de nombreuses personnes ne comprennent pas la différence entre les deux.



Alors que la société affirme que la mise à jour vise à rendre l'option de limite quotidienne moins confuse pour les utilisateurs, le changement a été effectué après que le rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2021 de Meta ait révélé que la société perdait de l'argent, notamment à cause de la transparence du suivi des apps depuis iOS 14.5. Du coup, forcer les utilisateurs à passer plus de temps sur Instagram permet à l'entreprise de les cibler avec plus de publicités.



Pour ceux qui se posent la question, vous pouvez limiter le temps dans n’importe quelle app pour vous ou vos enfants sur iPhone grâce à Temps d’écran d’Apple disponible depuis iOS 12. Et il est vrai qu’avec les réseaux sociaux qui sont un véritable fléau chez une partie des jeunes, il vaut mieux surveiller.