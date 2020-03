Le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec clavier ciseaux arriverait bientôt

Le clavier papillon aura été un véritable fardeau pour bon nombre d'utilisateurs de MacBook, il a aussi été sujet à de nombreux contacts avec l'assistance technique d'Apple. D'après les dernières indiscrétions, la firme californienne aurait définitivement tourné la page pour se concentrer sur des claviers ciseaux.

Le MacBook Pro 13 pouces sera bien avec le nouveau clavier

D'après un rapport de Digitimes, on ne serait plus très loin d'une sortie d'un nouveau MacBook Pro 13 pouces. À en croire les indiscrétions qui proviennent des chaines de production, il y aurait une accélération conséquente de matériel contenant le clavier ciseaux.

En effet, on vous l'avait dit à plusieurs reprises, Apple veut proposer en 2020 un nouveau MacBook Pro avec un écran sans bord, mais plus petit !

Ce nouveau MacBook Pro reprendrait tout du MacBook Pro 16 pouces déjà disponible. On y retrouverait le bouton "Esc" exclu de la Touch Bar, l'écran avec les bords très réduits (comme c'est la nouvelle tendance) et le fameux clavier ciseaux. Si cela est confirmé, ça prouvera que la firme de Cupertino a probablement déjà tiré un trait sur le clavier papillon qui lui aura été très coûteux en SAV.



Reste à savoir maintenant si le Covid-19 vient perturber ce lancement ou si la production va pouvoir se faire correctement pour qu'il y est des stocks suffisants pour les premières expéditions et pour la demande qui suivra.

Pour finir, les rumeurs n'ont jamais été sûres à 100% concernant la taille de l'écran de ce nouveau MacBook Pro, certains parlent de 13 pouces, d'autres affirment qu'il s'agit d'un écran de 14 pouces.