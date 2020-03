Tim Cook annonce qu'Apple a distribué des millions de masques aux USA et en Europe

Fait assez rare, Tim Cook a réalisé une vidéo en mode selfie et l'a mise en ligne sur son compte Twitter. Confiné chez lui sur les recommandations du comté de Santa Clara, il a expliqué travailler à domicile et donner les instructions à distance. Il s'occupe des affaires internes d'Apple, mais a aussi organisé une grande distribution de masques aux États-Unis et en Europe pour les endroits les plus touchés par le Covid-19.

Apple accorde une importance toute particulière à la propagation du Coronavirus, la firme sait qu'il y a beaucoup de pays en difficulté dans le monde. C'est à ces pays que la firme de Cupertino apporte en priorité les masques.

Dans sa vidéo, Tim Cook a expliqué avoir pu trouver 10 millions de masques pour les États-Unis et des millions d'autres pour les régions les plus touchées en Europe.

Le CEO d'Apple a également donné pour mission à une équipe de l'Apple Park de trouver, d'acheter et de distribuer des masques.







Tim Cook a rappelé une chose importante, c'est le confinement. Il explique que nous sommes face à une situation inédite et que face à ce virus, la meilleure solution à l'heure actuelle est de s'isoler pour ralentir la propagation.

Apple a déjà plusieurs fournisseurs de masques, par exemple l'entreprise en commande des centaines de milliers à son partenaire historique Foxconn qui a pour la première fois les ordres de fabriquer autre chose que des produits Apple !



Pour finir, Tim Cook a exprimé une pensée toute particulière pour les personnes qui n'ont pas d'autres choix que d'aller travailler, comme les livreurs, les employés de supermarchés...



Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks