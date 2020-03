Bleach: Immortal Soul est de sortie sur iOS et Android

Il y a 3 heures

Alban Martin

Avec un peu de retard, le nouveau jeu tiré du manga écrit par Tite Kubo, le célèbre Bleach, est arrivé sur nos mobiles.



Publié par Oasis Games et co-développé par Oasis Games et GREE, Bleach: Immortal Soul suit le scénario authentique des aventures d'Ichigo devenant Shinigami. Vous pouvez enfin le télécharger sur iOS et Android.



Voici le trailer vidéo :

Bleach: Immortal Soul est de sortie sur l'App Store et le Play Store

Vous vous en doutez, Bleach Immortal Soul reprend le style graphique, les personnages, les voix et autres éléments caractéristiques pour transporter les joueurs dans le monde de BLEACH, à travers notamment un RPG tactique scénarisé avec de nombreux chapitres.



Les joueurs vont vivre les décisions d’Ichigo et leurs conséquences tout en défendant la ville de Karakura avec leur Zanpakutō. Pour cela, RPG nippon oblige, il faudra construire une équipe de héros variés et complémentaires pour établir une bonne stratégie dans les combats au tour par tour qui qui vous emmèneront vers la Soul Society. Les batailles animées seront ponctuées de cinématiques et pourront même être assistés pour les débutants.



Outre l'XP et les personnages, la composition de l'équipe, l'ordre des attaques et la précision des combos peuvent faire pencher la balance en votre faveur. Tout un programme bien connu des joueurs de tactical comme FF Tactics par exemple.



Pour relancer l'intérêt du jeu constamment, les développeurs ont déjà prévu des actions quotidiennes permettant notamment d'acquérir des personnages mémorables comme Toshiro Hitsugaya et Rukia Kuchiki.



Si vous ne connaissez pas Bleach, sachez qu'il a été publié dans le magazine hebdomadaire japonais de mangas Shōnen Jump, de 2001 à 2016 et s'est depuis vendu à plus de 120 millions d'exemplaires dans le monde. On compte 14 saisons en version animée et 4 longs métrages. Pas mal.



Le jeu de GREE est disponible sur Google Play et App Store. A vous de jouer.

Télécharger le jeu gratuit Bleach: Immortal Soul