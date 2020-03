Découvrez où Apple s'est procuré les millions de masques pour les USA et l'Europe

Hier soir Tim Cook a réalisé une vidéo qu'il a mise en ligne sur son compte Twitter, dans celle-ci il informe qu'Apple a fait un don de 10 millions de masques aux États-Unis et des millions d'autres en Europe. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment la firme de Cupertino a réussi à trouver autant de masques quand des pays ont autant de difficultés à en distribuer ?

C'est une belle action qu'a réalisée la firme californienne. Alors que le Covid-19 se propage à une vitesse phénoménale dans le monde, Apple a décidé de participer à la protection des Américains et des Européens en leur offrant des millions de masques. Une initiative qui a été applaudie et qui permet une nouvelle fois à Apple de montrer son côté humain dans les moments difficiles.



Cependant, d'où viennent ces masques ? De nombreux pays en Europe, en Asie et plusieurs États américains ont des difficultés pour trouver des masques et livrer les pharmacies. Apple s'est servi de deux moyens pour récolter ces millions de masques. À commencer par son réseau de partenaires de production. La firme de Cupertino travaille avec plusieurs fournisseurs en Chine, à Taiwan et en Inde. En parallèle de la continuité de la production des produits Apple, la firme a demandé une chaine spéciale de production de masques. Foxconn a par exemple reçu des commandes de plusieurs centaines de milliers de masques.

L'autre source de provenance des masques concerne les stocks personnels d'Apple. Le média The Daily Beast a expliqué que les entreprises de la Silicon Valley ont l'obligation de posséder un stock de masques de type N95 depuis l'année dernière. Cette loi a été mise en place pour la protection des salariés contre la qualité de l'air qui s'était fortement dégradé en Californie. Les entreprises doivent distribuer les masques à leurs employés quand un seuil critique de pollution a été atteint.



On imagine que suite aux incendies de forêt survenus fin octobre en Californie, les entreprises ont dû renforcer le stock de masques. Pour rappel, une dizaine de feux étaient actifs dans toute la Californie le 31 octobre 2019. Le média Vox avait parlé d'une qualité d'air "malsaine" et "d'effets nocifs pour la santé à cause des millions de Californiens contraints de respirer de la fumée au quotidien pendant plusieurs semaines".

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks