Apple Watch 6 : Touch ID, suivi du sommeil et oxymétrie de pouls ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Nous n'y sommes pas encore, mais les rumeurs autour de l'Apple Watch 6 commence déjà à voir le jour avec notamment des tentatives de découvrir les nouveautés qui nous attendent.



Les dernières en date viennent confirmer des informations que nous partagions déjà à l'époque : la prochaine montre connectée pourrait intégrer le système Touch ID, mais également le tant attendu suivi du sommeil.

L'Apple Watch 6 pourrait suivre notre sommeil et de déverrouiller grâce à Touch ID

Selon le site israélien The Verifier, qui cite des sources très proches du dossier, l'Apple Watch Series 6 qui sortira cet automne pourrait inclure un capteur d'empreintes digitales Touch ID dans la couronne de l'appareil.



Comment cela pourrait être possible, étant donné que la couronne numérique actuelle est déjà utilisée pour l'ECG ? Une question que l'on peut se poser... En tout cas, l'arrivée de Touch ID mettrait fin au code sur la montre, assez contraignant.



Dans la lignée d'autres rumeurs, The Verifier confirme qu'Apple travaille sur le suivi du sommeil et sur la possibilité de mesurer les niveaux d'oxygène dans le sang.



Pour le reste, on parle d'une batterie améliorée, une prise en charge plus large du LTE et une prise en charge du WiFi 6.



