iPhone 12 : les fournisseurs ne voient aucun signe de retard dans la production

L'éventualité d'un report est prise en considération par Apple, et ces derniers préparent actuellement le process dans le cas où la pandémie oblige la firme à le faire. Une décision n'est toujours pas prise en interne, malgré des sources qui affirment que le téléphone devrait être repoussé de plusieurs mois. Le lancement initial est toujours la piste la plus privilégiée, Apple ayant même demandé à ses fournisseurs de "commencer à livrer en gros volumes pour répondre au lancement du nouveau produit d'Apple". Bien sûr, la décision peut changer à tout moment, étant donné qu'un seul pépin sur la chaine de production pourrait faire un véritable désordre. Source

En début de semaine, un nouveau rapport de Nikkei faisait office de probable report du lancement de l'iPhone 12 à cause de retard dans la production de ce dernier : selon eux, le calendrier habituel n'était pas respecté, ce qui amènerait Apple à passer par la case décalage. Mais, certains fournisseurs de la Pomme viennent aujourd'hui contredire l'article publié par le nippon... Ces derniers affirment "qu'il n'y a aucun signe de retard et contestent le rapport".

