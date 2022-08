iPhone 14 : la chaîne d'approvisionnement n'est confrontée à aucun retard, selon Ming-Chi Kuo

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo revient sur le devant de la scène une seconde fois aujourd'hui. D'après ses sources, toujours bien renseignées, la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone 14 ne rencontre aucune difficulté, ce qui est une très bonne nouvelle pour la production de masse qui devrait commencer de manière imminente.

Dans un tweet publié il y a moins d'une heure, l'analyste Ming-Chi Kuo assure que la chaîne d'approvisionnement d'Apple fonctionne correctement à seulement quelques jours du début de la production de masse des iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Dans un mois, si tout se passe comme prévu, les nouveaux téléphones devraient être présentés, Kuo a déclaré ce qui suit aujourd'hui :

Grâce à cette bonne nouvelle de Kuo, on peut s’attendre à une disponibilité satisfaisante pour les iPhone 14 dès qu'ils seront accessibles à la rentrée. Si la production de masse arrive à suivre comme l'espère Apple, il est possible que l'entreprise lance tous les iPhone en simultané au lieu de proposer un lancement en différé comme on a pu le voir à plusieurs reprises dans le passé.



Toutefois, la firme de Cupertino reste vigilante, l'entreprise a averti ses fournisseurs sur une potentielle "vengeance" du gouvernement chinois contre les États-Unis après la visite controversée de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan. Kuo a rapporté la semaine dernière qu'Apple commencerait à produire l'iPhone 14 à la fois en Inde et en Chine. Une technique pour avoir un "plan B" au cas où le gouvernement chinois déciderait de mettre des bâtons dans les roues à la production des iPhone 14.

Although some investors have recently worried that the mass production and shipment schedule of the iPhone 14 models may be affected by geopolitics, my latest survey indicates that there are currently no impacts on the supply chain of the iPhone 14 models.