Lara Croft GO est gratuit sur iPhone / iPad !

Il y a 1 heure

Alban Martin

Lara Croft GO fêtera ses 5 ans cet été, et avant son anniversaire, le jeu de Square Enix passe gratuit. Au lieu de 5,49€, vous pouvez télécharger gratuitement cet excellent opus avec l'héroïne de Tomb Raider.



Regardez le trailer vidéo pour vous faire une idée de ce qui vous attend :

Lara Croft GO arrive gratuitement sur votre iPhone, iPad et Apple TV

Lara Croft GO est un jeu d'aventure de type plateau, tout en 3D et très bien réalisé. Les animations sont toujours très bonnes malgré l'âge, tout comme la patte graphique singulière.



Plus libre dans les mouvements qu'un Hitman Go, Lara Croft GO est aussi plus difficile avec de nombreux casse-têtes qui demanderont de la réflexion mais aussi de la dextérité. Tout est parfaitement contrôlable sur écran tactile et le jeu est même compatible avec l'Apple TV.



Testé en exclusivité le premier jour sur iPhoneSoft, Lara Croft Go est une aventure originale et de longue haleine avec maintenant plus de 125 niveaux !



Les + :

Elu par Apple comme jeu de l'année 2015

Très beau

Varié

Stickers de Lara

On vous recommande donc fortement d'installer le titre de Square Enix qui est parfaitement adapté aux écrans tactiles.

Télécharger le jeu gratuit Lara Croft GO