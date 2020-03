Les MacBook Air Retina ont aussi un souci d’écran anti-reflet

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

3

Si vous avez un Mac portable récent, vous avez probablement un écran Retina anti-reflet. Alors qu’Apple a lancé un programme il y a plusieurs années (2015) pour les MacBook et MacBook Pro, le MacBook Air Retina semble avoir le même souci.

Apple ne reconnaît pas le problème des MacBook Air

Remontés par plusieurs utilisateurs et relayés par MacRumors, les soucis des MacBook Air Retina sont plus que similaires à ceux rencontrés au préalable, quelques temps après lancement du MacBook de 2015. La couche anti-reflet se dégrade fortement laissant apparaître des tâches et autres marques. Apple précisait dans son programme que cela est causé par la fermeture du Mac dont les touches et le trackpad appuient dessus. Mais c’est aussi un cas qui arrive quand on utilise des produits de nettoyage.



Si Apple est au courant et a publié une note interne à ses Apple Store, elle ne veut pas ajouter les derniers MacBook Air 2018 et 2020 à la liste des appareils pouvant être réparés gratuitement.



Nos confrères ont d’ailleurs indiqué avoir eu des avis contraires venant d’un expert du programme de réparation Apple qui affirme avoir déjà régler plusieurs MacBook Air sur ce point. Peut-être qu’il faut insister auprès du Genius Bar.



A date, les Mac éligibles à une réparation gratuite de l’écran sont :