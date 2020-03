Bons plans iOS : Thimbleweed Park, World Clock Pro Mobile, Alphaputt

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Thimbleweed Park, World Clock Pro Mobile, Alphaputt. L'occasion d'économiser 48,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Plantale (App, iPhone / iPad, v1.3, 283 Mo, iOS 12.0, Designmate (I) Pvt. Ltd.) passe de 1,09 € à gratuit.



Plantale est une application étonnante et engageante qui vous emmène dans le voyage de la vie d'une plante.



Vous pouvez observer les stades de croissance de la plante à partir d'une simple graine et découvrir comment la plante se reproduit pour former cette graine et tout savoir sur l'anatomie et la morphologie de toutes les parties de la plante avec beaucoup de facilité et de précision avec la RA.



Les + : Explorez l'anatomie interne complexe de la racine, de la tige, de la feuille et de la fleur

Découvrez les fonctions des parties de la plante en externe et en interne Télécharger l'app gratuite Plantale





World Clock Pro Mobile (App, iPhone, v1.5.1, 55 Mo, iOS 9.0, Alex Komarov Inc.) passe de 3,49 € à gratuit.



World Clock Pro est un convertisseur de fuseau horaire international idéal pour tous ceux qui travaillent et interagissent fréquemment avec des personnes de nombreux pays. Il deviendra le compagnon quotidien idéal pour planifier, planifier tout type de webinaires, réunions, activités de groupe et appels.



Donc, si vous avez à faire avec n'importe quel type de planification de fuseaux horaires mondiaux ou si vous souhaitez simplement comparer sans effort plusieurs fuseaux horaires pour révéler l'heure la plus appropriée pour appeler vos amis ou votre famille, ce convertisseur de fuseau horaire est un choix intelligent.



Les + : Le design

Complet Télécharger l'app gratuite World Clock Pro Mobile





#filmphotography (App, iPhone / iPad, v1.4.1, 498 Mo, iOS 11.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 3,49 € à gratuit.



L'application est une encyclopédie des principes de la photographie argentique. Commencez votre voyage en vous renseignant sur les types d'appareils photo argentiques, y compris leurs avantages et leurs inconvénients. FilmPhotography contient tous les détails sur les types de films, notamment le noir et blanc, la couleur, l'infrarouge, les diapositives et la lomographie.



Vous découvrirez même les principes de base de la photographie tels que l’ouverture, la vitesse d’obturation, l’ISO, l’utilisation d’un posemètre et le développement de films. À la fin de chaque section, vous serez interrogé sur ce que vous avez appris.



Les + : Une bible de la photo Télécharger l'app gratuite #filmphotography





JEUX GRATUITS iOS :

Sheeping Around (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.4, 118 Mo, iOS 8.0, Himanshu Kapoor) passe de 5,49 € à gratuit.



Voici un jeu de bergers déjanté sous forme de cartes. Le but est de collectionner les moutons (par tous les moyens) et grâce à différents decks à construire.



Le destin des moutons est entre vos mains. Prenez le contrôle d'un des deux personnages et préparez-vous pour un duel bêêêstial en multi.



Les + : Un jeu de stratégie

Si vous en avez marre des grandes licences Télécharger le jeu gratuit Sheeping Around





Puzzle Blocs (Jeu, Économie et entreprise / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 153 Mo, iOS 8.0, Manoj Yerra) passe de 3,49 € à gratuit.



Faites un remue-méninges pour libérer le bloc rouge bloqué dans le conteneur.



La boîte carrée est empilée avec de nombreux blocs de construction en bois de différentes tailles. Votre tâche consiste à faire glisser les blocs de bois ou de construction pour débloquer le fameux bloc rouge.



Les + : Plusieurs niveaux de difficulté

Simple mais efficace Télécharger le jeu gratuit Puzzle Blocs





Shadow Of Death (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.1, 376 Mo, iOS 9.0, Bravestars Technology JSC) passe de 1,09 € à gratuit.



Commencez votre voyage avec quatre héros: Maximus, Mount, Quinn & Lunae. Choisissez votre héros préféré et vaincre les ténèbres.



L'histoire a commencé dans la Ville de Lumière - Terre d'Aurore, où a été bénie par les dieux. C'était la terre où le roi Luther a construit et a gouverné son royaume avec une main forte et un cœur gentil. Peu de temps après, l'association royale appelée Les yeux d'Oracle a été fondée pour préserver et développer les connaissances anciennes, y compris la magie, l'alchimie, l'astrologie, la médecine, etc. Grâce à cette connaissance, le roi Luther a créé un royaume puissant, ainsi qu'un des les plus belles périodes de l'histoire d'Aurora.



Les + : Les graphismes colorés

L'histoire Télécharger le jeu gratuit Shadow Of Death





btw (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.1, 22 Mo, iOS 10.0, Alexandr Kozlov) passe de 1,09 € à gratuit.



btw vous demande de trouver le seul vrai chemin vers la sortie. Des cercles noirs et blancs sont stratégiquement placés parmi les champs carrés.



C'est à vous de changer la lumière et de guider la ligne à travers chaque cercle avant d'atteindre la sortie. Si vous vous reculez dans un coin, vous pouvez réinitialiser et réessayer.



Les + : 88 niveaux Télécharger le jeu gratuit btw





Alphaputt (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.1, 546 Mo, iOS 10.0, Sennep) passe de 5,49 € à gratuit.

Alphaputt est ce bel endroit où la typographie rencontre le mini-golf. Trou après trou, parcourez le terrain des mots en déclinant toutes les lettres de l’alphabet avec vos amis.



Alphaputt propose un jeu de mini-golf magnifique, en 3D isométrique et avec une tonne de surprises comme des ovnis ou des aspirateurs. Télécharger le jeu gratuit Alphaputt





PROMOS iOS :

OTTTD (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.34, 213 Mo, iOS 7.0, SMG Studio) passe de 5,49 € à 1,09 €.



OTTTD est l'acronyme de "Over The Top Tower Defense". C'est un jeu particulièrement ambitieux dans une catégorie où la concurrence est très dure.



Vous pourrez y gérer des tourelles bien entendu en les plaçant et en les faisant évoluer. Des héros pourront être déployés sur le champ de bataille et apporteront une dimension stratégie temps réel. Télécharger OTTTD à 1,09 €





Sallys Law (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.17, 365 Mo, iOS 7.0, Nanali) passe de 2,29 € à 1,09 €.



Que diriez-vous de découvrir l'excellent Sally's Law ? Sally est en chemin vers la maison de son enfance, afin de voir son père gravement malade.



Mais durant son voyage, le passé du père et de son fils se révèle, nous apprenant l'histoire de ces derniers... Un jeu de plateforme dans lequel il vous suffit de rouler ou de sauter !



Les + : C'est beau

Prenant ! Télécharger Sallys Law à 1,09 €





Euclidean Lands (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.4, 355 Mo, iOS 8.0, kunabi brother GmbH) passe de 5,49 € à 0,49 €.



Euclidean Lands fait partie des belles surprises de la semaine avec un concept proche de Monument Valley, du Rubik's Cube et de Hitman Go à la fois. Ici, les puzzles repoussent les limites classiques avec une mécanique originale composée de déplacement du héros, de mouvements rotatifs de l'environnement à la Rubik's Cube et de stratégie pour se défaire d'ennemis. Une réussite tant esthétique que technique avec un résultat parfaitement adapté à l'iPhone et à l'iPad.



Aperçu de Euclidean Lands

Impressionné ? Euclidean Lands a été réalisé avec le moteur Unity et bien que ses influences soient claires, y jouer procure un sentiment unique, surtout parce qu'il vous oblige à penser différemment. Il ne suffit pas de savoir comment se rendre à la sortie, mais vous devez également éviter les attaques ennemies et découvrir comment se débarrasser des méchants, ce qui relève la difficulté. Télécharger Euclidean Lands à 0,49 €





Mystic Vale (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v4.0.1, 327 Mo, iOS 10.0, Nomad Games) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Mystic Vale est un jeu de cartes de construction de deck dans lequel les joueurs jouent le rôle de clans druidiques essayant de nettoyer la malédiction qui règne sur le territoire. À chaque tour, vous jouez des cartes dans votre champ pour obtenir des avancées puissantes et des cartes utiles.



Marquez le plus de points de victoire pour gagner le jeu!



Les + : Pour les amateurs de combats de cartes Télécharger Mystic Vale à 3,49 €