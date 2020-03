Carcassonne : la nouvelle version 3D est disponible

Peut-être connaissez-vous déjà le jeu Carcassonne, présent sur l'App Store : il faut savoir qu'à la base, il s'agit d'un jeu de plateau qui mise tout sur la stratégie. Le thème est la construction d'un paysage médiéval par la pose de tuiles, incluant des villes (dont Carcassonne).



Véritable carton auprès des joueurs, TheCodingMonkeys en a ainsi fait une adaptation pour les appareils iOS, reprenant ainsi le concept original.



Seulement, en janvier dernier, nous apprenions alors que le jeu allait disparaître pour laisser place à une version 3D créée par le studio Asmodee Digital.

Carcassonne : la version 3D sur l'App Store

Il faut dire que c'est la suite logique des choses, puisque Asmodee Digital a déjà développé et publié cette même version 3D sur le Play Store, PC et Nintendo Switch.



Dans cette version, il est possible de jouer contre une IA avec quatre niveaux de difficulté différents, pour tous les types de joueurs. Bien sûr, il est également possible de jouer contre d'autres joueurs en ligne, y compris ses amis.



Si vous êtes confiné avec d'autres personnes, un mode Joue & Passe est disponible ! Le jeu est disponible au prix de 5,49€ et des extensions peuvent être débloquées grâce aux achats intégrés.

