Coronavirus : Airbnb consacre un budget de 250 millions de dollars pour les hôtes

Il y a 1 heure (Màj il y a 55 min)

William Teixeira

Avec la pandémie qui touche quasiment tous les pays dans le monde, l'activité d'Airbnb qui vit grâce au tourisme a fortement été impactée. La direction a décidé de prendre des mesures pour ses nombreux hôtes aux quatre coins du monde. C'est pour cela que l'entreprise a pris la décision de consacrer un budget de 250 millions de dollars pour les hôtes concernés par une série d'annulations de séjour.

Airbnb est dans une mauvaise passe

La plus grande plateforme communautaire payante de location et de réservation de logement de particuliers risque d'annoncer des résultats catastrophiques pour l'année 2020. En effet, à cause du Covid-19 qui s'est transformé d'épidémie à pandémie, une tonne de réservations ont brusquement été annulées, au point où Airbnb a dû adapter sa politique d'annulation et ne pas faire payer de frais de 25% aux clients qui avaient effectué une réservation puis qu'ils l'avaient annulé au-delà des 14 jours de rétractation.



Sauf que si c'est un beau geste pour les utilisateurs, ça l'est moins pour les hôtes. Puisqu’à chaque fois qu'un séjour est annulé, l'hôte reçoit normalement des frais d'annulation en dédommagement (qui sont prélevés sur le compte bancaire du client qui avait réservé le logement).

Du coup, Airbnb a rectifié les choses et a annoncé procéder au remboursement des frais annulé sur la période du 14 mars au 31 mai, les hôtes vont finalement récupérer l'argent qu'ils auraient dû avoir.

Suite à cette situation exceptionnelle, Brian Checky qui est le PDG d'Airbnb a envoyé un message aux milliers d'hôtes de la plateforme : « Nous avons décidé que nous devions permettre à vos clients d’annuler et de recevoir un remboursement complet, y compris tous nos frais. Sachez que cette décision n’était pas une décision commerciale, mais qu’elle était fondée sur la protection de la santé publique. Cependant, bien que je pense que nous ayons fait ce qu’il fallait en accordant la priorité à la santé et à la sécurité, je suis désolé que nous ayons communiqué cette décision aux invités sans vous consulter, comme le devraient les partenaires. Nous avons eu des retours de votre part et nous savons que nous aurions pu être de meilleurs partenaires ».

Airbnb lance la demande de dédommagement sur son site internet à partir du mois prochain, à noter que le remboursement est plafonné à 5000 dollars.



