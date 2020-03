Netflix veut faire revivre le jeu Dragon's Lair sorti en 1983

William Teixeira

Netflix a toujours de nouvelles idées pour vous divertir, le talent de la firme de Reed Hastings c'est aussi de faire revivre de vieux jeux qui ont rencontré du succès dans le passé. Si vous êtes un ancien gamer "Dragon's Lair" va peut-être vous dire quelque chose. En effet, il s'agit d'un jeu sorti en 1983. Aujourd'hui Netflix veut l'adapter en film avec une star en personnage principal !

Ryan Reynolds sélectionné pour jouer le chevalier ?

Pour l'instant Netflix n'en serait qu'au choix des acteurs. Sa volonté serait de trouver le meilleur casting pour adapter ce mythique jeu en film ! Selon Hollywood Reporter la plateforme de streaming a négocié pendant plus d'un an pour obtenir les droits sur le jeu Dragon's Lair.

L'histoire racontera un courageux chevalier du nom de Dirk le Téméraire qui attaque un gigantesque château pour libérer une princesse qui est prise en otage par un dangereux dragon. En personnage principal pour jouer ce chevalier, on retrouverait l'acteur Ryan Reynolds qui remplirait complètement les critères que recherche Netflix pour sa future production.

Il faudra s'attendre à de l'action, des effets spéciaux et une histoire classique, mais très prenante.

L'adaptation en film est un véritable défi pour ce jeu qui a rencontré un énorme succès aux États-Unis, c'était le jeu d'arcade qui était le plus joué pendant plusieurs années après sa sortie.

Il y a eu de nombreux fans qui n'hésiteront pas à tacler le géant du streaming si la production ne correspond pas avec l'histoire originale de Dragon's Lair.



Pour apporter un film à la hauteur des attentes, Netflix a fait appel à Kevin et Daniel Hageman. Le premier a été scénariste de nombreux films comme Scary Stories, Hôtel Transylvanie ou encore les Croods 2. Ils apporteront toutes leurs connaissances et expériences dans cette précieuse production.

Pour l'instant, il est encore trop tôt pour avoir plus d'informations sur le scénario et le reste du casting. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va falloir suivre de près les évolutions.