Samsung arrête la production d'écran LCD d'ici la fin de l'année

Samsung qui est le fournisseur d'Apple, mais aussi d'autres entreprises, a annoncé arrêter la production d'écran LCD. Pourquoi ? Parce qu'il est temps de passer à autre chose et de tourner la page vers des écrans plus modernes. La firme sud-coréenne en a conclu que ce n'est plus une technologie d'actualité.



Objectif : Passer à l'OLED à 100%

Cette décision va permettre à toutes les chaines de productions qui étaient concentrées sur la production d'écran LCD de passer à la technologie d'affichage OLED. Une porte-parole de Samsung Display (filiale de Samsung Electronics) a annoncé que l'arrêt se fera progressivement jusqu'à un arrêt total qui retentira en fin d'année.

À l'heure actuelle, plusieurs usines chinoises et sud-coréennes sont concernées par les écrans LCD. Samsung va former le maximum d'équipes dans les prochains mois pour intégrer la production OLED. Cela va aussi permettre de répondre à la demande toujours plus importante en écran de cette technologie.



Samsung a tenu quand même à rassurer ses clients qui optent toujours pour des écrans LCD (comme c'est le cas d'Apple) : "Nous fournirons les LCD commandés à nos clients d'ici la fin de l'année sans aucun problème".

Si la majorité des équipes vont être migrées vers de la production OLED, Samsung possède deux grandes usines spécialisées dans les écrans LCD en Chine. Le rapport indique que Samsung n'a pas encore décidé de l'avenir de ses deux sites qui vont probablement se modifier en usines spécialisées OLED, mais qui pourrait aussi fermer si la direction de la firme sud-coréenne juge qu'elle a déjà l'effectif nécessaire.



Apple se fournit toujours en écrans LCD chez Japan Display et en OLED chez Samsung, il y a quelques années la demande avait diminué puisque la firme californienne avait privilégié la collaboration avec d'autres fournisseurs, choisissant volontairement de se détacher un peu de son principal concurrent. L'autre raison c'est que les derniers iPhone sont passés à l'OLED, laissant le LCD pour les iPhone inférieurs à 1000€.

