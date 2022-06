Samsung arrête la production des écrans LCD avant le 1er juillet

Il fut un temps où l'écran LCD était une petite révolution sur nos appareils du quotidien, cependant la technologie va vite et cet affichage a rapidement été révolu avec l'OLED et le QD-OLED qui a suivi. Aujourd'hui, si certains fabricants continuent à proposer des écrans LCD, la demande est tellement faible que Samsung Display sait très bien qu'arrêter cette production n'impactera pas ses revenus trimestriels.

La fin du LCD dès le mois de juin chez Samsung

Selon un récent rapport du Korea Times, Samsung Display va définitivement mettre fin à la production des écrans à cristaux liquides (LCD). Cet arrêt de fabrication devait avoir initialement lieu au dernier trimestre de 2020, une décision qui a été repoussée face à une demande qui était devenue plus importante suite à la pandémie.

Samsung Display a toutefois gardé cet objectif de tourner la page et avait annoncé la fin irrévocable du LCD au cours du quatrième trimestre de 2022. Finalement, l'arrêt de la production arrivera plus tôt puisque celle-ci aura lieu dès ce mois de juin.



Pourquoi cette précipitation ?

Tout simplement, car conserver la production des écrans LCD engendre des coûts et inévitablement des pertes financières comme la demande est désormais minime.

Avec le maintien du LCD dans ses carnets de commandes, Samsung Display doit laisser ouvert des chaînes de productions dédiées qui pourraient être utilisées pour des écrans à plus fortes valeurs comme l'OLED.

Comme le révèle le rapport, l'indice de prix moyen des écrans LCD s'est complètement effondré quand on le compare à janvier 2014 :

Selon Display Supply Chain Consultants (DSCC), une société d'études de marché américaine, l'indice de prix moyen des écrans LCD, mesuré par rapport à 100 en janvier 2014, tombera à 36,6 en septembre de cette année. Ce chiffre a chuté plus loin du plus bas record de 41,5 en avril de cette année, et 58 % de moins que le niveau record de 87 en juin 2021.

Pour les clients Apple, ce choix (compréhensible) de Samsung Display est une bonne chose, car cela obligera la firme de Cupertino à proposer un écran OLED sur la prochaine génération d'iPhone SE. Comme Apple s'appuie essentiellement sur Samsung Display pour les écrans de ses iPhone, il est fort probable que l'entreprise suivra le mouvement et abandonnera définitivement l'utilisation des écrans LCD.



En ce qui concerne les employés qui travaillent quotidiennement sur les chaînes de production des écrans à cristaux liquides, ils seront formés et redirigés vers d'autres chaînes aux écrans plus modernes. Samsung Display n'annonce aucun licenciement à venir, l'entreprise souhaite conserver ses employés.