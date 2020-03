Spotify Kids : une nouvelle app réservée pour les enfants

Avec Spotify le rythme c'est 1 semaine = 1 idée. La plateforme de streaming ne cesse d'innover en proposant à chaque fois des nouveautés qui vont concerner soit tous ses utilisateurs ou des profils spécifiques. Cette fois ce sont les enfants qui sont visées par la firme. En effet celle-ci vient de lancer l'app : "Spotify Kids".

Une app pour les 3 à 13 ans

Spotify Kids propose des musiques qu'adorent tous les enfants. Ça commence par les comptines pour les plus jeunes, des morceaux d'Henri Dès et Chantal Goya pour les 7-8 ans et des artistes comme Angèle, Maitre Gims, Vianney pour ceux qui se rapprochent de l'âge maximal.

Avant le lancement en France, Spotify a décidé de tester ce nouveau service. La plateforme de streaming a proposé un accès sous forme de bêta à plusieurs utilisateurs en Suède et en Irlande.

Cette expérimentation a été à la fois pour tester la stabilité du service, la satisfaction des parents et voir si les enfants sont attirés par une telle application. Oui parce que Spotify Kids fonctionnera qu'en étant attractif auprès des plus jeunes !

Lors de l'inscription sur Spotify Kids, l'enfant sera invité à renseigner quelques informations comme son prénom et surtout son âge pour que l'application s'adapte son profil, puisque le but n'est pas d'avoir 12 ans et de se retrouver avec de la musique destinée aux enfants de 3 ans...

Viendra aussi la création de l'avatar. Spotify veut que ses jeunes utilisateurs définissent le petit personnage qui représentera leur profil, le même principe que quand vous créez un compte Netflix.



Spotify le promet, l'application a un environnement sain, puisqu'il n'y a aucune chanson avec des mots vulgaires ou inappropriés pour les enfants. Le jeune utilisateur n'a accès qu'aux musiques de son âge grâce à des filtres mis en place par Spotify. Le catalogue va compter 5000 morceaux rangés sous forme de thématique comme les musiques de film, les top titres ou les musiques pour faire la fête.

Le système de playlist sous forme de liste qu'on connait déjà sur l'application Spotify sera proposé. Une playlist "Les favoris de..." pourra également être créée.

L'application est disponible dès maintenant sur iOS et Android, elle ne vous coûtera aucun frais supplémentaires si vous possédez le compte "Spotify Family" au tarif mensuel de 14,99€/mois.



