Disney Mirrorverse : un futur RPG signé Kabam

Il y a 2 heures

Guillaume Gabriel

Décidément, les jeux mobiles autour de l'univers de Disney ne cessent de voir le jour, une accélération qui arrive au même moment que leur service de streaming en Europe (lancement prévu le 7 avril en France).



Une nouvelle fois, Kabam va développeur une nouvelle création autour de Mickey et de ses amis : baptisé Disney Mirrorverse, celui-ci prend la direction d'un Action-RPG qui vous demandera de former une équipe avec les personnages les plus populaires des films Disney et Pixar.

Disney Mirrorverse : un jeu en réalité alternative

Outre l'annonce que le jeu sera disponible sur iOS et Android, le studio Kabam délivre quelques informations autour du futur RPG qui demandera de former une équipe de personnages qui pourront évoluer "comme les fans ne les ont jamais vus auparavant".



Le scénario ? Les forces du mal tentent de prendre possession de Mirrorverse, il faudra donc les repousser avec vos personnages au sein d'une "aventure visuellement époustouflante".

Cette nouvelle aventure étonnante plaira aux fans de Disney et aux fans de RPG inconditionnels, et nous avons hâte de montrer aux joueurs ce qu'il y a de l'autre côté du miroir stellaire.

Le jeu prendra la forme d'un RPG au tour par tour qui utilisera le modèle économique free-to-play. La bêta devrait prochainement débuter aux Philippines.