L'idée de génie de Huawei pour reprendre les applications de Google

Il y a 1 heure

William Teixeira

Cela fait maintenant 1 an que Huawei est en difficulté à cause de l'interdiction de travailler en collaboration avec une entreprise américaine. Le géant chinois ne peut plus utiliser les services de Google. Cela concerne le Play Store, Google Maps ainsi que tous les autres services de la firme de Mountain View.



Huawei a trouvé la solution

Le plus dur pour Huawei n'aura pas été de perdre le moteur de recherche Google ou l'app Gmail, mais bien de ne plus pouvoir offrir l'accès au Play Store. L'endroit où tous ses clients téléchargent leurs applications. Pour remplacer la boutique virtuelle de la firme américaine, Huawei a pris la décision de créer sa propre solution alternative, en inventant App Gallery. Même s'il y a une tonne d'utilisateurs qui téléchargent quotidiennement des applications conçues pour HarmonyOS et qui sont satisfaits, il y en a aussi beaucoup qui sont mécontents du manque d'applications dont celles de Google.

Une situation qui met la pression à la firme chinoise qui ne veut pas perdre de clients pour ce motif.

Suite à plusieurs réunions au siège de Huawei, une solution aurait été trouvée et permettrait peut-être de contourner l'interdiction du gouvernement Trump qui empêche une entreprise américaine de travailler avec une entreprise chinoise.

L'objectif est de récupérer les apps Google par tous les moyens existants, comme ça les utilisateurs Huawei retrouveraient Google Maps, Gmail, YouTube, Google Traduction...

L'idée serait de demander à la firme de Mountain View de créer une version HarmonyOS de ses applications. Une idée qui pourrait fonctionner, puisque Google proposerait en tant que développeurs ses services sur un OS concurrent. Il n'y a aucune collaboration directe, ce qui pourrait être légal au vu de l'interdiction Trump.

Huawei (qui regarde souvent ce que fait Apple) a eu cette idée en observant l'App Store. L'entreprise s'est dite : "Nous sommes sur iOS et pourtant nous retrouvons toutes les applications de Google ! Pourquoi ne pas faire la même chose sur HarmonyOS ?".

Pourquoi Google ferait cela ?

Dans cette vision des choses, il y a du pour et du contre.

Le pour : Cela permettrait à Google de toucher un plus grand nombre d'utilisateurs, puisque derrière App Gallery il y a déjà des centaines de millions de clients qui n'attendent que de pouvoir retrouver les applications du géant californien.

Et puis après tout, pourquoi le faire avec Apple et ne pas le faire avec Huawei ?

Le contre : La firme chinoise a une force de frappe conséquente, déjà qu’Android lutte avec iOS, attribuer les applications Google au nouvel OS de Huawei, c'est lui donner un avantage pour sa croissance. Le risque c'est que dans un avenir proche, HarmonyOS (qui pourrait s'ouvrir à d'autres constructeurs sur le même modèle d'Android) viennent grignoter les parts de marché de Google.



Avant que cette solution soit étudiée par Google, il va falloir qu'elle passe par des avocats pour savoir si elle n'est pas bloquée par les lois mises en place par Donald Trump.

Google n'a pour l'instant fait aucun communiqué à ce sujet.



