Des traces de l'iPhone 9 dans le code d'iOS 13.4.5

Dernier point intéressant sur l'iPhone 9, celui-ci serait dépourvu du Face ID, Apple aurait privilégié un moyen d'authentification moins coûteux comme le Touch ID . Ce qui confirme une fois de plus que l'iPhone serait à un prix très similaire à celui de l'iPhone SE.

Nous ne sommes plus au stade des rumeurs, mais bien à celui d'informations officielles , puisque cela provient d'Apple directement. Dans les codes d'iOS 13.4.5 bêta, il est mention d'un nouvel iPhone capable de supporter la fonctionnalité CarKey qui permet de de fermer ou d'ouvrir un véhicule compatible . En gros votre iPhone devient votre clé . Dans la poursuite des codes, on peut aussi voir que l'iPhone 9 proposerait le mode " Transport express " qui permet de passer les portiques du métro comme un paiement sans contact. En France ce n'est pas encore disponible, mais dans certains pays c'est quelque chose devenu banal . La particularité c'est que cela fonctionne même si votre iPhone est éteint ou épuisé en batterie (pour les récents iPhone) .

À chaque sortie de nouvelle bêta comme ça a été le cas hier soir, il est intéressant d'observer de près les codes de cette nouvelle version d'iOS. Les recherches de 9to5mac semblent avoir porté leurs fruits, puisque le média américain a trouvé des détails très intéressants qui concernent justement l'iPhone 9 (ou iPhone SE 2) dans iOS 13.4.5 dont on vous parle depuis plusieurs mois.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.