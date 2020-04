Uber Eats annonce un partenariat avec Carrefour pour la livraison des produits d'épicerie

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

William Teixeira

Après le lancement de son service solidaire Uber Medics, la firme américaine a décidé d'améliorer son offre de livraison de produits d'épiceries comme les gâteaux, les brioches, les pâtes... Pour cela, Uber Eats a décidé de s'associer à Carrefour pour livrer en 30 minutes chrono les Parisiens qui auraient besoin de faire des "mini courses". Ce qui évite les déplacements vers les magasins.

Quand la livraison de repas se transforme en livraison de courses

La livraison de produits venant de supermarché ne date pas d'hier. Il y a quelques années déjà, Uber avait commencé à collaborer avec certains commerçants de quartier. Cependant, c'est la première fois qu'Uber crée un partenariat avec un géant de la grande distribution comme Carrefour.

Au-delà du business, chacune des deux entreprises a compris que c'était une nécessité pour de nombreux Parisiens qui sont invités à rester à domicile ou qui n'ont aucun moyen de se déplacer.

Cette livraison express concerne également d'autres catégories de produits comme les articles de toilette et les produits d'entretien.



Les commandes seront disponibles sur les horaires d'ouvertures du magasin. Les équipes en boutiques ont reçu la consigne de remplir le panier dès qu'Uber Eats leur envoie une commande pour que tout soit prêt quand le livreur se présente à l'accueil.

Alors bien sûr va arriver la fameuse phrase : "Les Parisiens, toujours les Parisiens !". Pour satisfaire tout le monde et répondre à cette demande croissante, Uber a décidé d'étendre son partenariat dans toute la France d'ici les prochaines semaines. En effet, l'expérimentation commence avec 15 magasins parisiens, puis s'étendra à l'Île-de-France et à toutes les autres régions.

L'Espagne concernée par le même partenariat

Nos amis espagnols sont aussi gravement touchés par le Covid-19, des millions de personnes sont invités à rester confinés à domicile et limiter au maximum leurs déplacements.

Uber Eats a décidé de les accompagner en s'associant avec les stations-service Galp pour permettre de commander via l'app des produits alimentaires et d'entretien.

Au total, 15 villes sont concernées, il s'agit de Badajoz, Barcelone, Cadix, Cordoue, Madrid, Málaga, Palma de Majorque et Valence. Au total, ce sont 25 stations-service qui ont accepté de participer à ce partenariat.

Le Brésil pourra aussi profiter de la livraison des produits de bases

Même si le gouvernement brésilien conseille de ne pas arrêter ses activités durant le confinement, Uber Eats a préféré proposer la possibilité aux Brésiliens de se faire livrer les produits alimentaires, de premières nécessités, des médicaments et l'alimentation pour animaux domestiques.

L'entreprise déclare : "Les médicaments en vente libre seront disponibles dans la chaîne de pharmacies Pague Menos, les produits d'épicerie dans les magasins de proximité Shell Select et les fournitures pour animaux de compagnie chez Cobasi - l'une des plus grandes chaînes d'animaleries du pays. Les nouveaux services seront disponibles sur l'application Uber Eats, avec un lancement prévu dans d'autres états et villes du Brésil dans les prochaines semaines."



Interrogé par Techcrunch, Uber s'est dit étudier ce type de partenariat pour d'autres pays touchés par la crise sanitaire. D'autres accords avec d'autres enseignes sont également en cours d'études pour la France, l'Espagne et le Brésil.

Aucune information sur la commission avec le partenaire n'a été communiquée, on imagine qu'elle doit être similaire à celle avec les restaurateurs.





