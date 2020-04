Finalement LG proposera AirPlay et Homekit sur ses TV 2018

Il y a 58 min

Alban Martin

2

Le constructeur coréen LG (Life is Good), ne veut plus entendre parler de pétition. Lui qui avait d'abord annoncé le support de AirPlay 2, HomeKit et Apple TV uniquement pour ses téléviseurs 2019 et supérieurs, s'était rapidement pris une vague de mécontent clients.



Pour calmer tout le monde, LG avait finalement changé de braquet pour l'app Apple TV mais n'avait rien dit pour AirPlay et HomeKit.

LG cède et va proposer AirPlay et Homekit sur d’anciens modèles

Dans un document d'assistance, LG a donc indiqué qu'il prévoyait d'ajouter la prise en charge d'AirPlay 2 et de HomeKit à certains de ses téléviseurs 2018 d'ici le mois d'octobre 2020. On parle des écrans LCD et OLED («SK», «UK», «B8» et "Z8").



Tous les pays sont concernés par le support de AirPlay 2 et HomeKit via une mise à jour logicielle, à l'exception de la Chine, de l'Iran, du Soudan, de la Syrie et du Venezuela.



Pour ceux qui ne le savent pas, AirPlay 2 permet de diffuser musique, vidéo, photo et écran de l'iPhone sans fil vers sa TV. Et avec la prise en charge de HomeKit, les utilisateurs peuvent facilement contrôler la puissance, le volume, la source et plus encore du téléviseur à l'aide de Siri ou de l'application Maison sur iPhone, iPad et Mac.



Voilà qui complète le tableau pour les clients LG qui ne seront plus jaloux de Samsung, Sony et autre Vizio. Et si vous voulez un écran LG pas cher, il y a pas mal de promotions chez Darty.



Source