Kingdom Two Crowns : précommande et date de sortie sur iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Pour les amateurs de micro-stratégie, un nouveau jeu est en approche de l'App Store ! En effet, la nouvelle création de Raw Fury se concentre sur ce type de jeu, tout en apportant un côté rétro pour une création qui semble parfaitement réussie.



Son nom ? Kingdom Two Crowns (v1.0, 695 Mo, iOS 12.0) ! Ce dernier va vous mettre à la tête d'un royaume sous la pression des Rapaces, qui chercheront à vous nuire.



Votre but sera donc de bâtir, d'explorer et de défendre jusqu'à trouver une solution pour venir à vous de cette menace...

Kingdom Two Crowns : de la micro-stratégie sur l'App Store

Jouez le rôle d'un monarque chevauchant son fier destrier et recrutant de nouveaux sujets, développez votre royaume et protégez-le contre les créatures cupides désireuses de s'emparer de votre trésor et de votre couronne.

Le jeu se sert de magnifiques graphismes en pixel-art et vous emmène dans une aventure à défilement latéral. Ainsi, vous devrez visiter les nombreux environnements proposés pour découvrir de nouvelles montures et des secrets cachés dans les profondeurs.



La belle nouvelle, c'est que le jeu débarquera avec un mode coopération permettant de demander de l'aide à un ami ! Kingdom Two Crowns débarquera le 28 avril au prix de 9,99€ !

Télécharger le jeu Kingdom Two Crowns