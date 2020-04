Tile charge à nouveau Apple de pratiques anticoncurrentielles

Tile et ses traqueurs connectés sont dans la mire d’Apple depuis un moment. Alors que la société américaine a lancé deux nouveaux produits récemment, elle fait toujours face à une pratique peu équitable d’Apple qui s’apprête à lancer des Air Tag. C’est la deuxième fois qu’elle se plaint publiquement de la firme à l’iPhone.

Tile espère du mieux pour 2020

Tile remet une couche au sujet des pratiques anticoncurrentielles d’Apple lors d’une nouvelle audition devant le congrès américain. Pour eux, les « les comportements anticoncurrentiels d’Apple se sont aggravés, et non améliorés ».



La précédente déclaration date de janvier 2020 avec la critique de la gestion de la localisation dans iOS 13 qui ne permet plus facilement d’activer « toujours » le suivi, sauf à aller dans les méandres des réglages d’iOS.



Apple avait alors indiqué travailler avec les développeurs pour proposer l’option « Toujours activer » au premier lancement de l’application. Mais Tile n’a toujours rien vu. Pourtant, iOS 13.4 apportait du mieux à ce niveau.



Pour le moment, on ne trouve plus que « Autoriser lorsque l’app est active » et « Autoriser une fois », sans compter que le système rappelle régulièrement le suivi de l’utilisateur par chaque appli et propose de changer le réglage.

Un point plus qu’embêtant pour Tile dont le système de tracking doit fonctionner même App fermée. Sinon, l’utilisateur ne sera pas alerté que son objet a disparu, à moins d’avoir l’app ouverte.



Enfin, Tile a également évoqué AirTag, le traqueur d’objets en préparation chez Apple. Intégré à Localiser d’Apple, le traqueur n’aura même pas besoin de demander l’activation du suivi GPS d’après le constructeur.



Apple n’a pas répondu directement mais assure que ses changements vont dans le sens de la vie privée de ses utilisateurs.

Pour mémoire, Apple a caché plusieurs indices dans le code d’iOS 13 à propos d'un traqueur qui permettrait de suivre ses objets comme des clés, un portefeuille, un sac ou même une télécommande et de les retrouver en réalité augmentée facilement chez soi, au bureau ou autre.



