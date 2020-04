PS5 : des surchauffes à quelques mois de la sortie

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

2

Nous attendons tous la fin de l'année avec impatience, qui voudra dire que le confinement général est terminé (on l'espère) et que les deux gros constructeurs de consoles, Sony et Microsoft, commercialiseront leurs nouveaux joujoux.



En revanche, il semblerait que le nippon soit sujet à une petite crise de panique puisque ces derniers font face à un problème à quelques mois de la sortie.



Selon un blogueur de Windows Central, des sources en interne affirment que la PlayStation 5 souffre de grosses surchauffes.

La PlayStation 5 sujette à des surchauffes

Il y a de quoi être inquiet du côté de Sony, à quelques mois de la commercialisation de la PlayStation 5, cette dernière aurait de belles surchauffes. C'est en tout cas ce que prétend un rédacteur de Windows Central qui s'appuie sur des sources en interne, mais également du côté des éditeurs.

Tous ceux qui suivent ce truc, qui parlent à des développeurs de jeux et des gens dans la confidence ont entendu les mêmes bruits de couloir depuis des mois maintenant.

Pire encore, Sony aurait "foiré cette génération" et aurait sous-estimé Microsoft, ce qui provoquera, toujours selon lui, des retards de "6 à 12 mois". Pour appuyer ses propos, il pointe du doigt le nippon qui n'a toujours pas montré le hardware de la console, car trop de pannes pour le moment.



Une situation de panique, qui amènerait Sony à repenser totalement sa console, ce qui expliquerait le retard...

Le stockage m.2 chauffe vite (plus de bande passante signifie plus de consommation électrique, donc plus de chaleur). Même un PCIe 3.0 m.2 a chauffé dans cette mouture.

À voir désormais si ça se confirme, Sony ayant confirmé que sa console sortira en temps et en heure...



Source