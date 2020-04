Apple aurait racheté la société NextVR pour 100 millions de dollars

Medhi Naitmazi

Encore un rachat en vue pour Apple. Alors que tout le monde sait à quel point Apple a des plans ambitieux pour la réalité augmentée avec des appareils dont un futur casque dédié et la plate-forme ARKit, la firme à l’iPhone n’oublierait pas la VR. Pour cela, elle serait en train d'acquérir une société de réalité virtuelle basée en Californie, NextVR.



Regardez une vidéo de ce que propose NextVR :

NextVR : Apple va-t-elle se lancer dans la diffusion d’événements en VR ?

NextVR, qui est situé dans le comté d'Orange, en Californie, s’est spécialisée depuis dix ans dans la réalité virtuelle au service du sport et du divertissement comme des concerts. La société propose actuellement des expériences VR pour visualiser des événements en direct avec des casques PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft, Lenovo et même que iOS et Android.

Mais que recherche Apple avec NextVR ? Le rachat ne concernerait pas tant les chaînes que l'expertise en réalité virtuelle, car NextVR possède également une technologie brevetée qui améliore les flux vidéo. NextVR utilise cette solution pour prendre en charge des flux vidéo de haute qualité de musique et d'événements sportifs vers des casques VR. NextVR détient plus de 40 brevets sur le sujet au total. Autrement, NextVR a également établi des contrats avec la NBA, Fox Sports, Wimbledon et d'autres partenaires de musique live et d'événements sportifs.



Pourquoi une vente ? Tout simplement car la société n'a cependant pas réussi à obtenir un financement de série C en 2019, ce qui a entraîné une réduction de 40% du personnel. L'accent mis par NextVR sur la réalité virtuelle était considéré comme un risque avec l'essor de la technologie de réalité augmentée, notamment relancée par Apple depuis 2017 avec ARKit. La firme a d’ailleurs récemment fait l’acquisition de 6D.ai dans ce domaine.



L'acquisition se situerait à environ 100 millions de dollars, et une société écran formée cette année, qui cacherait Apple, embauche la plupart des ingénieurs qui développent le produit. Bien que l’opération ne soit pas encore terminée, les deux sociétés ont commencé à informer les employés qui devront déménager de la région de San Diego vers vraisemblablement Cupertino dans les prochains mois.

